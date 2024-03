Pagamento Assegno di Inclusione marzo 2024 | finalmente l’ok dell’INPS

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sono stati confermati i pagamenti della mensilità didell’di. Per alcuni percettori, scatta l’obbligo Modello ADI- Com Esteso. Dal 15sono stati disposti i versamenti della rata didell’di, la misura che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza e che si rivolge ai nuclei familiari con difficoltà economiche o situazioni di disagio sociale.dimese di– InformazioneOggi.itAnche coloro che avevano presentato richiesta nel mese di febbraio, con esito positivo da partee sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale, potranno ...

