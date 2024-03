P De Luca Pd | Schmidt chiarisca | Capodimonte non è un autobus

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Eikeha il dovere di fare chiarezza quanto prima sulla eventuale decisione di candidarsi a Sindaco di Firenze. È davvero incredibile che a pochi mesi dalla nomina del ministro Sangiuliano a direttore del Museo e Real Bosco dipensi già ad un altro incarico. Siamo in presenza dell’ennesimo capolavoro del ministro.non è unné un sito che merita un impegno part time. Sia Napoli che Firenze meritano di meglio.” Lo ha dichiarato in una nota il deputato del Pd Piero De. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

