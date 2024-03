Otto medaglie il bottino del Taekwondo Caserta al THF Talent di Riccione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 18 marzo 2024). 4d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo ildegli atleti delal THF, gara nazionale di esibizioni, di. I 4 atleti della squadrana si sono distinti in questo nuovo format di gara nonostante avessero di fronte avversari di grande esperienza e ottima tecnica. Nelle diverse specialità emerge ancora la classe di Vincenzo Sinagoga, 14 anni e già diverse volte convocato in nazionale. Stravince tutte le prove di rotture, con gli avversari, quando si presentavano, che non riuscivano neanche a raggiungere il livello minimo per salire sul podio. 3d’oro solo per lui. Nella rottura coreografica, in cui le categorie sono miste, si aggiudicava l’argento , secondo solo al campione ...