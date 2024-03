Ostia | auto si ribalta sul lungomare | due feriti

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – Un grave incidente è quello che si è verificato nel pomeriggio di oggi ad: sulPaolo Toscanelli, all’altezza di piazza dei Ravennati: un’si èta dopo l’impatto con un’altra vettura. A bordo dell’ta c’erano due persone entrambe di 70 anni circa, trasportate all’ospedale Grassi da un’ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare per i rilievi di rito e l’esatta dinamica dell’accaduto. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

