Ospedale Melorio smembrato un po’ alla volta da ASL | Aveta | “Adesso basta | non è un supermarket”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 18 marzo 2024) Santa Maria Capua Vetere. «L’non è un supermercato!». Raffaele, capogruppo di “Alleanza per la città Movimento 5 Stelle”, tuona contro la direzione generale dell’Asl per l’ennesimo trasferimento di costosissime attrezzature verso altri nosocomi. «In questa occasione – spiega il leader dell’opposizione consiliare di Santa Maria Capua Vetere – è stato prelevato un nuovo e moderno gastroscopio da destinare al presidio ospedaliero di Aversa. Non sarebbe stato meglio, come chiediamo da tempo, riattivare l’ambulatorio di gastroenterologia? Sarebbeto il trasferimento di un medico, invece di portare via la strumentazione. Si tratta di un’altra dimostrazione della volontà politica di smantellare ila vantaggio di altre strutture, privando centocinquantamila cittadini di ...