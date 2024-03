Osimhen | salta tutto dopo l’infortunio | decisione presa | è ufficiale

(Di lunedì 18 marzo 2024), convocato dalla nazionale nigeriana, non prenderà alla fine parte agli impegni con le “Golden eagles”. Il Napoli ha salutato quest’oggi tutti i calciatori impegnati con le proprie nazionali. Un elenco lungo, lunghissimo, con tanti calciatori pronti a fronteggiarsi in amichevoli e non solo. Piotr Zielinski e Khvicha Kvaratskhelia, ad esempio, giocheranno 90, o addirittura 180 minuti carichi d’intensità, pronti ad accaparrarsi gli ultimi posti per Euro 2024 nel corso degli spareggi validi per le qualificazioni alla competizione. Anche Victorera stato inizialmente convocato dalla sua Nigeria, nonostante fosse rimasto in panchina contro l’Inter a scopo precauzionale. Gli azzurri di Francesco Calzona, capaci di evitare la sconfitta grazie alla rete di Juan Jesus, non hanno potuto contare sul proprio bomber principe, con il tecnico ...

Osimhen ha saltato 42 partite di campionato da quando è a Napoli . Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Non è finita, finché non è finita sul serio con Osimhen . Uno dei calciatori ... (ilnapolista)

Osimhen resta a Castel Volturno, salta la Nazionale. Anche Traorè non partirà - Anche Traorè non partirà. L'attaccante del Napoli Victor Osimhen, che ieri ha saltato la sfida di campionato contro l'Inter allo Stadio Meazza di Milano, non prenderà parte alle amichevoli della ...areanapoli

Osimhen non parte con la Nigeria, è ufficiale. La lista degli azzurri convocati - Victor Osimhen non andrà in Nigeria per gli impegni della nazionale. L'attaccante si allenerà in quel di Castel Volturno.areanapoli

RADIO MARTE - Victor Osimhen resta a Napoli, salta le amichevoli con la Nigeria - Victor Osimhen non prenderà parte agli impegni con la nazionale nigeriana. Secondo quanto riportato da Radio Marte, l'attaccante del Napoli resterà in città, dopo i problemi fisici che lo hanno costre ...napolimagazine