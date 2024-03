Orso terrorizza Liptovsky Mikulas e ferisce due persone | choc in Slovacchia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Unhato la città di, in. L'animale avrebbe aggredito e ferito una donna di 49 anni e un uomo di 72. L'è stato filmato da alcuni presenti mentre balzava sul marciapiede aggredendo un passante. La polizia ha fatto sapere di essere riuscita a portare il plantigrado fuori dalla città. Negli ultimi anni si sono verificati numerosi attacchi di orsi in, incluso un attacco mortale nel 2021, ritenuto all'epoca il primo inda un secolo.

