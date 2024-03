Orsi | «Non è stata la solita Inter | ma una partita così ci può stare!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024)non si allarma per il pareggio dell’contro il Napoli, gara terminata 1-1. L’ex giocatore ritiene normale un calo dei nerazzurri. NONSQUADRA ? Fernandoa Radio Radio Mattino Sport e News sulladi ieri: «L’non era nelle migliori condizioni neanche con l’Atletico, mentre l’Atletico ha fatto ladella vita e poi ieri ha perso contro un Barcellona rivitalizzato. Ma sono due partite differenti, due momenti differenti. Dico soltanto che l’, nelle due partite, ha pagato il grande sforzo che ha fatto in campionato giocando a 200 all’ora. Anche ieri ha fatto una buona, poteva anche vincere, ha gestito lama poi ha preso gol. Non èla ...