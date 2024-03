Oroscopo Paolo Fox martedì 19 Marzo 2024 | Scorpione agitato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’diFox per oggi,19Ariete Nella sfera sentimentale la situazione non è così malvagia, anzi con i nati sotto il segno della Bilancia e del Capricorno potrebbe nascere una bella sintonia. C’è un’agitazione positiva in ambito professionale con Saturno che è dalla vostra parte! Toro In amore prestate attenzione perché la Luna è opposta, meglio aspettare un po’. Per quanto riguarda il lavoro, chi è alla ricerca di un’indipendenza deve fare i conti con il passato. Ora. Gemelli Ora siete in grado di risolvere una volta per tutte un problema che vi tiene in pensiero da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, sta per arrivare una soluzione: riuscirete a rialzarvi dopo i no. I tanti no ricevuti. Cancro Il periodo che state attraversando promette grandi cose con la Luna che è ...