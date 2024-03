Oroscopo Paolo Fox 19 marzo 2024 | Cancro allegro | Pesci emozionato

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'diFox del 19segnala il transito della Luna in Leone sul far della sera. Si intensificano le emozioni nel cuore dei, mentre ilritrova allegria e disponibilità. Qualche segno zodiacale, però, dovrà fare i conti con delle opposizioni planetarie rilevanti. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di martedì 19, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.19diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete invita a limare le spese e a rivedere meglio i conti. Presto una nuova opportunità potrebbe ...

