Oroscopo Branko Lunedì 18 Marzo 2024 | Cancro forte

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’diper oggi,18Ariete Nelle prossime ore attirerete tanta elettricità, ma forse vi conviene restare con i piedi per terra. Dovrete osservare di più, guardarvi attorno prima di agire: non siate troppo istintivi, meglio riflettere! Toro Dovete iniziare la settimana con un bel progetto in mente, non potete andare avanti senza idee. Cercate di rilassarvi, di prepararvi psicologicamente prima di prendere una decisione senza sprecare troppa energia. Gemelli Tendete a prendere le cose troppo sul serio, ma in realtà vorreste solo un po’ di leggerezza. Tutto dipende da voi: non siate frettolosi e aggressivi, vedrete che ogni problema riuscirete a superarlo.Siete determinati, forti, capaci di risolvere i problemi puntando solo sulla vostra forza. ...