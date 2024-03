Orientamento post-diploma 2024

(Di lunedì 18 marzo 2024): sessioni personalizzate per gli studenti e le studentesse del triennio superiore disponibili per tutto ilcon Destination Work Durante gli incontri, i tutor dell’di Fondazione Gi Group e Gi Group Holding daranno ampio spazio all’ascolto delle nuove generazioni per aiutarle a costruire il loro futuro dopo la scuola. Sessioni personalizzate didisponibili gratuitamente tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e per tutto il, con cui i ragazzi e le ragazze che frequentano il triennio delle scuole superiori potranno ricevere supporto qualificato per trovare la propria strada da intraprendere al termine degli studi. È l’opportunità offerta a partire da oggi 18 marzo da Fondazione Gi Group e Gi Group Holding, che ...

