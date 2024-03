Ora sta a noi fare quello che Gino propone «Lavorare insieme per forzare la cultura che ci è stata tramandata»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 18 marzo 2024) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). L’aula magna della Sapienza è stracolma, ragazzi e ragazze riempiono ogni fila, fino in cima dove i volti non si distinguono più. Si alzano in piedi, in silenzio, quando entraCecchettin. Poi, di colpo, applaudono. Qualcuno batte i piedi sul legno dei gradoni. Perrumore, più rumore possibile. Lui, un signore alto, composto, ha uno sguardo che èfermo e inafferrabile: è un padre che a novembre ha perduto una figlia, Giulia, uccisa dal suo ex fidanzato, ed è vedovo di una moglie, Monica, con la quale ha danzato finché la malattia non le ha tolto il fiato, nell’autunno 2022. Parla piano, dice cose semplici e clamorose. Le ha raccolte in un libro, che è una lettera d’amore, un dialogo che continua. Cara Giulia. Dice che impazzisce perché non ...