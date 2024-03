“Ora si spiegano tante cose” Alessio Falsone | cosa faceva prima di entrare al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024), ennesima rivelazione su. Fin dal suo ingresso nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini il giovane imprenditore ha catturato l’attenzione del pubblico. Subito è stato condiviso sui social un video in cuisiscappare dei termini poco inclusivi sugli omosessuali. Poi è arrivato il tweet in cui suggeriva di dar fuoco ai campi nomadi con all’interno i bambini dopo la notizia su alcuni rapimenti (vedi sotto, ndr). Inoltre in diverse occasionisi è ‘messo in mostra’ per alcuni suoi comportamenti decisamente sopra le righe, per non parlare delle bestemmie che avrebbe proferito. E in tanti non sono neppure convinti che la sua relazione con Anita Olivieri sia sincera. Ora arriva ...