Open Var su Inter-Napoli | “Rrahmani prende palla e piede | tutto regolare”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) Uno dei responsabili degli arbitri nel team di Gianluca Rocchi, Matteo Trefoloni, ospite aVar per commentare gli episodi di una giornata senza on field review e dunque poche polemiche arbitrali. C’è il contatto trae Thuram nella sfida di stasera tra. L’assistente che è posizionato bene: “Niente, niente”, l’arbitro La Penna fa continuare. E poi parla il Var: “il pallone insieme al, cambia totalmente direzione. Check completato”. Per Trefoloni ècorretto e viene elogiato l’operato di La Penna. C’è anche da analizzare il cartellino giallo a Theo Hernandez in Verona-Milan, che ha fatto infuriare Pioli e tutti i rossoneri, anche perché per l’ammonizione ingiusta il terzino francese salterà la sfida contro la Fiorentina per ...