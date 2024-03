Ong russa | le elezioni più fraudolente della nostra storia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il gruppo indipendente russo di monitoraggio Golos ha affermato che lepresidenziali vinte da Putin con quasi il 90% dei voti sono state "le piùe corrotte"del Paese. Secondo Golos, leconclusesi ieri non possono essere considerate autentiche perché "la campagna si è svolta in una situazione in cui gli articoli fondamentalicostituzione, che garantiscono i diritti e le libertà politiche, essenzialmente non erano in vigore". "Mai prima d'ora abbiamo visto una campagna presidenziale così lontana dagli standard costituzionali", ha affermato il gruppo in una nota. Fondato nel 2000, Golos è l'unico organo di controllo elettorale russo indipendente dalle autorità. Etichettato come 'agente straniero' nel 2013, gli è stato ...