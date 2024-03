Ondata di caldo record in Brasile | a Rio de Janeiro 62 3 gradi percepiti | “Sembra di stare in un forno”

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'dianomalo che in questi giorni ha interessato ilha fatto registrare a Rio deuna temperatura percepita di 62.3°C, il livello più alto mai registrato dal 2014. "Uncosì non l'avevo mai sentito, anche se sono 5 anni che sto qui", ha raccontato a Fanpage.it Sara, 31enne italiana che dal 2019 vive e lavora nella metropoli brasiliana.

