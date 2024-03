Omicidio Carol Maltesi | i giudici | Uccisa perché donna Brutale violenza

Cairate (Varese), 2 marzo 2024 – Mattinata di interrogatori per Michele Caglioni e Douglas Carolo , i due 20enni ar resta ti mercoledì con l’accusa di Omicidio volontario e rapina nei confronti di ... (ilgiorno)

Per l' Omicidio di Andrea Bossi, ucciso lo scorso 27 gennaio nel proprio bilocale di Cairate (Varese), sono accusati i due amici ventenni Douglas Carolo e Michele Caglioni. Gli inquirenti ancora al ... (fanpage)

I giudici di Milano, Carol Maltesi uccisa perché donna - Da da 30 anni all'ergastolo la condanna per Davide Fontana, bancario 45enne che uccise l'ex fidanzata 26enne a Rescaldina ...affaritaliani

Regeni, il processo andrà avanti. La legale Ballerini: “Schiaffo da Meloni No comment, per fortuna in Italia c’è la separazione dei poteri” - Al termine dell’udienza di oggi è stato diramato il calendario delle prossime udienze. Il pm Sergio Colaiocco ha preannunciato che il 9 aprile verranno sentiti alcuni testimoni, volti a ricostruire la ...ilfattoquotidiano

"Carol Maltesi uccisa perché donna indipendente": le motivazioni dell'ergastolo a Davide Fontana - I giudici della Corte d'Assise d'appello di Milano hanno pubblicato le motivazioni della sentenza con cui hanno condannato all'ergastolo il bancario di 45 anni, che nel gennaio del 2022 uccise l'ex fi ...today