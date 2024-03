Olimpiadi 2024 | niente “divieto di intimità” nel villaggio olimpico | 300mila preservativi agli atleti

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una ... (oasport)

Total video a cpm. La strategia di Rai Pubblicità per le Olimpiadi a Parigi - La Rai comincia a svelare la sua offerta in vista dei giochi Olimpici, che tornano in Europa dopo 12 anni. Cerimonie in diretta, 360 ore di gare, 2 canali tv e 2 segnali in contemporanea, inclusi ...primaonline

Rai Pubblicità, ecco la politica commerciale per le Olimpiadi di Parigi 2024 - Rai 2 in particolare sarà il canale olimpico con 24 ore di programmazione tematica attraverso un racconto continuo con dirette e rubriche di approfondimento in apertura e chiusura della giornata.engage

Il liceo classico G. Carducci di Nola rappresenterà la Campania alle Olimpiadi del DEBATE - Nola_il liceo classico “G. Carducci” di Nola rappresenterà la Campania alle Olimpiadi nazionali del DEBATE di maggio Il liceo classico “G. Carducci” di Nola vince le finali regionali del “Debate” (sfi ...ilmediano