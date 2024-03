Ok Aifa a primo monoclonale inibitore Tslp per asma grave non controllato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) – L’Agenzia italiana del farmaco () ha approvato la rimborsabilità dell’anticorpotezepelumab per il trattamento dell’non. Il farmaco –della citochina epiteliale(linfopoietina timica stromale),di una nuova classe di farmaci biologici a essere approvato in Italia – è indicato come terapia aggiuntiva di mantenimento nei pazienti di età pari o superiore a 12 anni affetti dalla patologia e che non sono adeguatamente controllati nonostante l’utilizzo di corticosteroidi inalatori ad alto dosaggio, in aggiunta a un altro farmaco per il trattamento di mantenimento. In Italia sono 3 milioni le persone affette da. Il 10% (circa 300mila) sviluppa ...