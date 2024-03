Ocean Viking verso Ancona | attracco in porto verso le 18

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sta navigandocon 336 migranti naufraghi a bordo, tra cui anche famiglie e minori non accompagnati, la navedella ong Sos Mediterranée: l'imbarcazione ha superato San Benedetto del Tronto ma, viste le condizioni non ottimali del mare, l'approdo alla banchina 19 dello scalo è previstole 18. La nave dovrebbe arrivare al largo delintorno alle 17 e una pilotina la scorterà nell'ingressoil molo e per l', operazioni della durata di circa un'ora. Sono le ultime informazioni sul percorso dellaautrice di quattro salvataggi compreso, al largo della Libia lo scorso 13 marzo, quando vennero accolti a bordo 25 ...