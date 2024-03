Nuvole e precipitazioni sparse al mattino | schiarite nel pomeriggio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un inizio di settimana all’insegna dell’instabilità in tutta la Bergamasca. Francesco Sudati del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Generale Il vecchio continente è in gran parte sede di prevalenti condizioni anti-cicloniche, anche se nella giornata odierna un debole cavo d’onda associato ad aria umida di origine oceanica, favorisce nubi diffuse e qualche fenomeno passeggero. La settimana proseguirà invece per gran parte con tempo stabile, prima di un possibile peggioramento nel fine settimana. Temperature di poco superiori a quelle medie trentennali di riferimento. Lunedì 18 marzo 2024 Tempo Previsto: Sulle Alpi molto nuvoloso per gran parte della giornata con debolia carattere sparso, nevose oltre 1800/2000 m;dala ...