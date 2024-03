Nuovi problemi al cuore per Peter Sagan | si deve operare E annuncia una pausa dalle competizioni | “Serve un pit stop”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024), l’iconico ciclista slovacco tre volte campione del mondo di ciclismo su strada (2015-2017), si trova nuovamente a dover fare i conti concardiaci che lo costringeranno a prendersi una. Il passaggio dialla mountain bike, con l’ambizione di qualificarsi per i prossimi Giochi Olimpici di Parigi, è stato interrotto da questa inaspettata complicazione. Già a febbraio il ciclista aveva necessitato di un intervento per l’impianto di un registratore di eventi sottocutaneo, uno strumento medico utilizzato per monitorare l’attività cardiaca in modo continuo. Questa procedura era stata eseguita sotto la guida del professor Antonio Dello Russo, direttore della Clinica di Cardiologia e Aritmologia presso l’Ospedale Universitario ...