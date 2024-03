Nuova sala operativa della Polizia Locale di Udine

(Di lunedì 18 marzo 2024)inaugura lae compie un importante passo avanti tecnologico nella tutelasicurezza urbana. “Si tratta di una struttura all’avanguardia, dotata delle più recenti tecnologie e metodologie di coordinamento, che non solo consente di accrescere notevolmente l’efficacia delle operazionisul territorio comunale, ma può fornire un supporto fondamentale alle attivitàQuestura ePrefettura”, commenta il Vicesindaco e Assessore con delega allaAlessandro Venanzi. “Diamo un nuovo e più efficace strumento a servizio delle forze dell’ordine per ...

Qualiano : la premiazione di Kid Lost il vincitore di “Nuova Scena+ Rhythm+ Flow italia” nello show targato Netflix È di Qualiano Graziano Landolfi, in arte Kid Lost , il vincitore del nuovo rap ... (puntomagazine)

Dal 19 marzo i bambini saranno ricoverati nella Nuova pediatria dell’ospedale di Tradate - Le nuove camere e gli spazi degli ambulatori saranno operativi da martedì 19 marzo, in anticipo rispetto alle previsioni ...varesenews

Lapo Elkann interpreta il nonno Gianni Agnelli nel nuovo film “Race for glory” con Riccardo Scamarcio: “Lo ringrazio per la fiducia” - Lapo Elkann diventa nonno Gianni Agnelli. Potenza del cinema. A circa metà di Race for glory, il film diretto da Stefano Mordini, basato sulla storia vittoria al Campionato del mondo di rally del 1983 ...ilfattoquotidiano

Wolf Man, inizio riprese per il nuovo film di Leigh Whannell - Universal e Blumhouse annunciano con un post sui social l’inizio delle riprese di Wolf Man, il nuovo progetto del Monster Universe diretto Leigh Whannell ...ciakmagazine