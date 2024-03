Nuova polemica | La non risposta sui lavori fermi

(Di lunedì 18 marzo 2024) I 150 progetti edilizi e immobiliari passibili di indagini della Procura di Milano sono una "stima generica" e il Comune di Milano sta procedendo a una "ricognizione delle singole pratiche in trattazione che presentano caratteristiche simili a quelle in oggetto dei procedimenti giudiziari in corso". È quanto emerge dallache l’assessore alla Rigenerazione urbana di Milano, Giancarlo Tancredi, ha fornito all’interrogazione del consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, che chiedeva di sapere quali fossero i 150 progetti citati dal sindaco Giuseppe Sala e lo stadio di avanzamento dei. "Poco tempo fa abbiamo assistito al sindaco Giuseppe Sala che denunciava 150 progetti edilizi fuorilegge – spiega De Chirico – subito dopo l’assessore Tancredi ha iniziato a entrare e uscire dal Tribunale come se la Procura fosse una ...

