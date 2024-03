Non solo Napoli | parla l’agente di Meret…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 18 marzo 2024) Non: dal sito www.tuttomercatoweb.com “Sicuramente ‘TransferRoom’ è una occasione per noi addetti ai lavori per incontrare tanti club. C’è sempre maggior presenze di coloro che prendono le decisioni e noi come ‘P&P Sport Management’ partecipiamo perché è una occasione per scambiarsi idee. E’ ancora presto per chiudere affari, ma sicuramente utile per prendere contatti”. Juan Jesus-Acerbi… Parole e pensieri di Federico Pastorello, agente presente quest’oggi al ‘TransferRoom’ in corso oggi e domani a Roma. Nelle ultime ore è scoppiato il caso Acerbi, qual è la tua posizione da agente del difensore? “Non era un’offesa a sfondo razzista, è stata riportata male. Lui quella frase non l’ha mai detta e io credo alle parole di Francesco, è un ragazzo di spiccata moralità e non ho dubbi su quello che mi dice. Si sono ...