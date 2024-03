“Non sei credibile” | “la tua politica mi fa orrore” | scontro social Conte-Calenda

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 18 marzo 2024) (Adnkronos) – E'a distanza tra Giuseppee Carlo, alleati impossibili in quel 'campo largo' che sembra però troppo stretto pernerli entrambi. "Non è una questione di veti, lo dico a– affermain diretta– : ma come si può pensare di farein modo