“Non puoi farmi questo” Belen Rodriguez e Fabrizio Corona | lite al ristorante

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) Incredibile quanto sarebbe successo tra. Nei giorni scorsi si sarebbe verificato un episodio che certamente ha lasciato tutti basiti. E fatto arrabbiare moltissimo la showgirl argentina, che si sarebbe fatta sentire eccome davanti alla presenza dell’ex re dei paparazzi. Lui tra l’altro è, per chi non se lo ricordasse, anche un ex fidanzato della donna., come riferito dal sito Leggo, hanno comunque cercato di non farsi mai la guerra e, nonostante la separazione, hanno provato negli anni ad andare d’accordo e a rimanere buoni amici. Ma stavolta lui sarebbe andato oltre il limite e la sudamericana ha protestato contro di lui all’interno di un. Tutti i particolari sono stati riferiti ...