“Non posso salire sul palco oggi” | il lutto che ha colpito Levante e la sua famiglia d’arte

Giuseppina 'Giose' Molinari è l'ultracentenaria pizzicata senza patente e senza assicurazione dai carabinieri a Bondeno, in provincia di Ferrara, al volante della sua Fiat Panda.Continua a leggere (fanpage)

“Chiedo perdono a tutte le persone che aspettavano questo giorno da tempo, per riabbracciarmi a Firenze . Vi chiedo perdono, non posso salire sul palco oggi“: così Levante ha annunciato sui social di ... (ilfattoquotidiano)

Ancora liti al GF per il cibo e per Federico Massaro, spesso accusato di essere troppo vorace. Alessio Falsone a tavola si è infuriato quando il suo inquilino ha preso due polpette in più agli ... (fanpage)