No | gli account della BBC non hanno usato un logo con sfondo nero per annunciare un lutto

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il 18 marzo 2024 è stato pubblicato su Facebook uno screenshot dell’@BBC su X che nella foto profilo presenta uncone la sigla dell’emittente britannica in bianco. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, che recita: «PER LA BBC INGLESE AIAH!». Il post oggetto di analisi fa parte di una serie di teorie del complotto infondate che in questi giorni stanno circolando sui social media, secondo le quali la BBC sarebbe in allerta per un annuncio importante riguardante la famiglia reale e probabilmente collegato a un. Queste teorie, a loro volta, sono collegate al mistero che circonda lo stato di salute di Kate Middleton, rimasta fuori dalle scene a seguito di un’operazione all’addome effettuata ...

Spopola tra gli account repubblicani la prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza , andata in onda questo venerdì in prima serata sul Nove. Lo sketch spopola tra i fan di Trump e non ... (open.online)

Numerosi utenti hanno segnalato problemi di accesso ai social del gruppo meta, in particolare Instagram e Facebook . Al momento di entrare sul browser o sull’app, infatti, la schermata non si carica ... (ilfattoquotidiano)

L' Iran contro Mark Zuckerberg: il regime ha condannato come violazione della libertà di espressione il blocco degli account del leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, sulle piattaforme Facebook e ... (iltempo)

Compleanno Padoin, gli auguri speciali della Juventus FOTO - Tanti auguri Simone, buon 40º compleanno!" questo il messaggio della Juventus tramite i propri account social. Di seguito il post di auguri a Simone Padoin. anni da calciatore e ora parte dello staff ...ilbianconero

Il patron di Tesla Musk: “Faccio uso di ketamina per migliorare le mie performance manageriali”. Prescritta per la depressione - Il patron di Tesla Elon Musk utilizza ketamina per migliorare le sue prestazioni manageriali. “Lo faccio nell’interesse degli investitori”, spiega l’uomo che da tempo si alterna nelle prime tre posizi ...ilfattoquotidiano

Tesla Model Y aumenterà di prezzo: in Italia fuori dagli incentivi - In Italia la soglia di prezzo massimo per gli incentivi dedicati alle auto nuove è fissata ... Precisamente lo ha fatto dall'account X legato al mercato europeo, puntualizzando che venerdì 22 marzo ci ...auto.hwupgrade