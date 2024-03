Niente carcere per la soldatessa Usa che ha investito il 15enne Giovanni Zanier Ecco perché

(Di lunedì 18 marzo 2024) Julia Bravo, lastatunitense che due anni fa hae ucciso a Pordenone il quindicenne, non andrà in. L’incidente è avvenuto a Porcia. Oggi, 18 marzo, il Tribunale ha condannato la funzionaria 21enne della Base Usaf di Aviano a due anni e mezzo. La pena, però, è sospesa. Non è stata riconosciuta l’aggravante della guida in stato di ebbrezza in quanto il test alcolemico, che aveva dato esito positivo, era stato effettuato sulla conducente oltre due ore dopo l’incidente.Leggi anche: Uccide la moglie davanti alla figlia di 5 anni. Il racconto terrificante della bambina La ricostruzione dei carabinieri Quel 21 agosto 2022,camminava nei pressi di una pista ciclabile. L’auto di Julia Bravo l’ha ...

Giovanni morto a 15 anni, solo due anni e 6 mesi alla soldatessa Usa che lo investì: «Pena sospesa, Niente carcere» - Giovanni morì il 21 agosto 2022. Julia non andrà in carcere, perché la pena è stata sospesa: non è stata riconosciuta l'aggravante della guida in stato di ebbrezza in quanto il test alcolemico, che ...leggo

