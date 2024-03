“Niente Camorra Oggi” | Breve intervista a Gennaro Panzuto

(Di lunedì 18 marzo 2024) A latere dell’inaugurazione della sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Qualiano incontriamodi “” A latere dell’inaugurazione della sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Qualiano, abbiamo incontrato, ex boss dicollaboratore di Giustizia. Molto attivo sui social con video contro laera a Qualiano per portare il saluto dell’associazione(NCO). Si tratta di una associazione – fondata da Don Salvatore Saggiomo, cappellano del Carcere di Secondigliano e viceparroco a Casacelle – che, attraverso la testimonianza diretta di ...

Castellammare - Camorra, Patriarca (Fi): «Intollerabile show davanti a chiesa» - “Non possono esistere zone franche nel controllo del territorio a Castellammare di Stabia così come in tutta la provincia di Napoli. Gli episodi di criminalità, piccoli e grandi, che si stanno ...stabiachannel

La sfida allo Stato del bar di Abbiategrasso chiuso per interdittiva antimafia: “Tutte cazzate” - “Chiuso per restauro” sabato scorso. Oggi invece sulla serranda sempre abbassata compare un altro cartello: “Chiusura temporanea in attesa del Riesame, tutte cazzate”. E’ l’ultima sfida della mafia al ...ilfattoquotidiano

Negata la musica ai detenuti in regime di 41-bis: le motivazioni del tribunale - I detenuti al 41 bis non possono ascoltare musica, lo stabilisce la Cassazione che annulla una decisione del Tribunale di sorveglianza.abruzzo.cityrumors