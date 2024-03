Nicolas Vaporidis torna al cinema | “Certi rapporti non finiscono | ma non ci pago più le bollette”

(Di lunedì 18 marzo 2024) In un'intervista di fine 2023pareva aver annunciato l'addio al mondo dello spettacolo, mentre a marzo tornerà nelle sale con un ruolo nel film Fino alla fine della musica. Ma sul rapporto con lo spettacolo chiarisce: "Non avere più la necessità di doverci pagare le bollette mi rende libero".

Nicolas Vaporidis è stato ospite di Turchese Baracchi, per Turchesando, in compagnia di Edoardo Tavassi , suo collega ai tempi della partecipazione a L’isola dei Famosi. Nicolas ha vinto il reality ... (isaechia)

