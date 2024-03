Nicolas Cage protagonista di Dead Man' s Wire di Werner Herzog

(Di lunedì 18 marzo 2024)torna a collaborare con il regista tedesco 15 anni dopo il remake de Il cattivo tenente Secondo quanto riportato dallo scooper Daniel Richtman,sarà nuovamenteperin un film intitolatoMan's. L'ultima volta chehanno girato un film insieme era stato nel 2009 con Il cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans del 2009, una rivisitazione completamente contorta dell'altrettanto controverso film di Abel Ferrara del 1992. Il nuovo progettoMan's, le cui riprese sono previste per la fine dell'anno in Kentucky, è stato scritto da Austin Kolodney. Nel film, ...

