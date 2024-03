Nick Carter | il ritorno in Italia nell’estate 2024 | le date

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024)annuncia oggi due imperdibiliin, il 25 luglio al Teatro Arcimboldi di Milano e il 26 luglio all’Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia di Roma con il suo Who I Am World Tour. Il membro più giovane dei Backstreet Boys porterà in scena i suoi più grandi successi da solista insieme alle hit più conosciute della boy band più famosa di sempre, per far scatenare i propri fan con uno show indimenticabile.I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 20 marzo. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 22 marzo su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Avviando la sua carriera all’età di 12 anni, ...