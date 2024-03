Nessuna intimidazione squadrista contro la Di Cesare | ecco com’è andata

(Di lunedì 18 marzo 2024) Da giorni si dibatte, su scala nazionale, sulle ultime affermazioni di Donatella Dila quale, in occasione della dipartita di una tristemente nota brigatista, Barbara Balzerani, si è ben scomodata nell’encomiarne le gesta, scrivendo: “La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia un addio alla compagna Luna”. Queste parole hanno suscitato una comprensibile indignazione, che ha spinto la rettrice dell’Università La Sapienza, Antonella Polimeni, a prenderne le distanze con profondo “sconcerto”. Lo stesso Ateneo ha comunicato, nei giorni a seguire, di aver “avviato un iter sulle parole della Di, di cui è stato informato anche il Ministero dell’Università”. Ci chiediamo, dunque, come sia possibile un suo rientro in aula dopo un fatto così grave. Un rientro che rafforza l’immagine di casta ...

