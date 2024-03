Nessun amico per Alessio bambino autistico di 10 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) CALCO (Lecco) Degli amici per. Li cercava mamma Romina per suo figlio, undi 10che abita a Calco, perché trascorressero del tempo e giocassero insieme a lui durante i lunghi pomeriggi a casa finita la scuola, oppure nei fine settimana. Di amici per, che non siano i suoi compagni di classe a Inverigo, ad almeno una mezz’oretta di strada di distanza, mamma Romina però ne ha trovati solo due. Gli altri o abitano troppo lontano, oppure, dopo qualche volta, sono spariti, mente se lui magari prova ad avvicinarsi a qualcuno al parchetto per giocare a pallone, viene puntualmente cacciato, perché lui fatica a coordinarsi e non è bravo a rincorrere e calciare la palla. "Il tuo futuro sarà la solitudine, come tutti i bimbi e i ragazzi come te", è ...