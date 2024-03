Neonata di 5 settimane rapita con la nonna Uccisa la mamma | ucraina rifugiata in Germania

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 18 marzo 2024) Hanno rapito unadi appena 5, sequestrata assieme alla, Maryna Stetsenko, dopo aver assassinato la madre, la ventisettenneMarharyta Razaz. È successo nel Baden-Württemberg, provincia nella parte sud-occidentale della, dove le due donne si erano rifugiate dopo essere scappate dall’allo scoppio della guerra, nel febbraio del 2022. Sono state, ovviamente, ore di angoscia per la sorte della piccola, ritrovata poi a Manheim il 15 marzo in compagnia di una coppia russa di uomini di 43 e 44 anni, arrestati per il rapimento e principali sospettati anche per l’omicidio della madre. È stata l’analisi del Dna a confermare che la bambina fosse proprio la figlia di Razaz, sulla cui morte gli inquirenti stanno indagando, soprattutto per cercare di ...