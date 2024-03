Nella simulazione di elezioni | Putin è apprendista di Mussolini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 18 marzo 2024) Bagattelle per un massacro. Non vorremo davvero allarmarci per il risultato del voto dichiarato dai contabili della Federazione russa. Benché abbia abbondantemente superato il ventennio, il regime si è fermato al 74 per cento dei votanti sugli aventi diritto, e nemmeno all’88 per cento di consensi per. Ben prima di toccare il ventennio, il regime fascista era passato, dal 65 per cento del 1924, al 98 per cento del 1929 (il plebiscito, c’era una lista decisa dal Gran Consiglio del fascismo, si diceva Sì o No), al 99,85 per cento del 1934. (Nel 1934 il No raggiunse dunque lo 0,15 per cento: nemmeno uno spezzone di coda al cimitero di Navalny). Quanto alla partecipazione, nel 1929 i votanti italiani furono il 90 per cento sugli aventi diritto (solo maschi). Nel 1934 i votanti furono il 96,5 per cento. Fu l’ultima volta, nel 1939 si passò alla Camera dei fasci e delle ...