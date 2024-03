Nella borsa di Michelle Hunziker | cosa porta con lei quando viaggia

In Europa Eurostat conferma il calo del tasso annuale di inflazione nell’area euro. In Cina, produzione industriale e vendite sono saliti più delle attese (ilsole24ore)

Seduta positiva per i listini asiatici guidati dai titoli giapponesi. In netto rialzo Tokyo in attesa della decisione della BoJ, che domani dovrebbe porre fine a otto anni di tassi negativi. In Cina, ... (ilsole24ore)