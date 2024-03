Negoziato Israele-Hamas a Doha | “Durerà due settimane e ci sarà Sinwar” Fao | “Carestia nel Nord di Gaza entro maggio”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il cessate il fuoco di seiin cambio della liberazione di 42 ostaggi. È questo il nodo dei negoziati di, in Qatar, tra. Ma i colloqui saranno lunghi e articolati: dureranno almeno due, secondo quanto spiegano funzionari israeliani, a causa della difficoltà che i mediatori diin Qatar avrebbero a comunicare con i leader del gruppo che si trovano nella Striscia diassediata. Nei negoziaticoinvolto Yahya, come spiegano fonti di Tel Aviv. Si tratterà quindi di una discussione ai massimi livelli, tenendo conto che la delegazione israeliana è guidata dal capo del Mossad David Barnea. Una corsa contro il tempo, quella dei negoziati, dato che la Fao ha lanciato l’allarme per il ...