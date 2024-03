Nazionale | pugno duro della Federazione | lascia il ritiro

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 18 marzo 2024) Decisione improvvisa da parteitaliana. Il calciatore costretto a lasciare il ritirosquadra di Spalletti. Dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid e la conseguente uscita dalla Champions League, altro passo falso per l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi non è infatti riuscita ad andare oltre al pari nel match andato in scena a San Siro contro il Napoli, con il gol di Juan Jesus negli ultimi minuti di partita che ha risposto a quello iniziale di Matteo Darmian. Pareggio che non cambia le sorti di questo campionato, con i nerazzurri che rimangono ad un passo dalla vittoria dello Scudetto. Più che normale il calo di rendimento dopo le molte energie sprecate mercoledì, con le scorie dell’eliminazione che non sono ancora del tutto passate. Nonostante questo, i nerazzurri hanno giocato contro la squadra di ...