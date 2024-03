Nati al Parco Natura Viva di Bussolengo | Ecco i Nuovi Esemplari di Crisocione

(Di lunedì 18 marzo 2024) . Chiamati anche “lupi dalla criniera” Un lieto evento ha illuminato ildi, Verona, con la nascita di dueneodi, noti anche come “lupi dalla criniera”. Questi adorabili cuccioli sono stati accolti con gioia da tutto il personale dele dagli amanti degli animali.il 16 febbraio scorso, i piccoli crisocioni sono ancora tutti neri, con il manto arruffato, in netta differenza rispetto al manto fulvo e all’elegante struttura degliadulti. Nonostante la loro tenera età, si muovono e giocano goffamente, esplorando il loro nuovo mondo e in attesa della loro prima visita veterinaria, che svelerà il loro sesso. Il, ...

