Napoli | Milanese | “Il rischio di non fare le coppe…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 18 marzo 2024) Mauro, ex calciatore (anche) del, è intervenuto su 1 Station Radio nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’. Di seguito le sue dichiarazioni: Per ilè stato un punto guadagnato o due punti persi? “È stato un punto guadagnato. Quando si va sotto con l’Inter è sempre difficile recuperare. I nerazzurri erano partiti forte, hanno avute tante occasioni. La squadra di Calzona ha fatto una buona prestazione, culminata con un pareggio. E’ un risultato giusto”. Ile la Champions Un punto utile per la corsa Champions? “In ottica Champions, forse, ilavrebbe avuto bisogno di punti molto più dell’Inter. I punti pesavano più per gli azzurri, dunque. Ildi nonle coppe diventa una cosa troppo brutta per i ...