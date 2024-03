Napoli | Juan Jesus | 'Acerbi è andato oltre | spero non accada più'

Serie A, 29ª giornata: pari tra Inter e Napoli, crisi Juve e vittorie per Milan, Roma e Lazio - Il weekend si apre con la sfida tra Empoli e Bologna vinta dagli emiliani al 94' grazie al gol di Fabbian. La squadra di Thiago Motta vede la Champions League sempre più vicina a differenza ...erreemmenews

Razzismo in Inter-Napoli Juan Jesus: "Acerbi mi ha chiamato negro". Poi in tv: "Si è scusato". Ma è bufera - Protagonisti l’autore del gol del pareggio del Napoli contro la capolista, Juan Jesus, nelle vesti di insultato. È stato lui ad accusare, rivolgendosi all’arbitro La Penna, un calciatore dell’Inter di ...sport.virgilio

Inter-Napoli 1-1, la pagella: super Juan Jesus, flop Kvaratskhelia - Decisivo in difesa, ma anche come bomber: anticipa, mette pezze in spaccata. La gara su Thuram è gagliarda. Salva nella ripresa su Barella. E trova il gol di testa.ilmattino