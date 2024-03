Napoli | finanziere libero dal servizio salva un anziano precipitato con l’auto in un dirupo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il 70enne era rimasto incastrato nelma ildel Comando Provinciale diha notato l’incidente stradale allertando i soccorsi Undel Comando Provinciale didal, nei giorni scorsi, ha tratto in salvo un cittadino residente a Bacoli,da uncon la propria auto. In particolare, il “Basco Verde”, originario del luogo, di rientro presso la propria abitazione, nel percorrere la via collinare – Wolfgan Amadeus Mozart, ha notato un’auto di traverso carambolata dalla sovrastante carreggiata, dopo un volo di circa tre metri. Corso immediatamente verso il veicolo, un settantenne, all’interno dell’abitacolo, era rimasto incastrato, ormai privo di sensi. Dopo aver ...

