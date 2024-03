Napoli | donna cieca e il suo cane alle prese con gli ostacoli della città | camminare è impossibile

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tavolini, motorini e auto sul marciapiede, semafori sonori nuovi non funzionanti. La mancanza di controlli rende lainaccessibile per una personao ipovedente.

Era sottoposta agli arresti domiciliari per il reato di truffa L'articolo Napoli , cambia direzione alla vista della Polizia : donna 34enne in manette sembra essere il primo su Teleclubitalia. (teleclubitalia)

Napoli, al Teatro Tram debutta «Per lei, nel giorno del suo compleanno» di Francesco Bianchi - Dal 22 al 24 marzo 2024 sbarca a Napoli, al Teatro Tram ... L’alfa e l’omega di questo viaggio è la Lei del titolo, una donna che evoca amore ma anche conflitto, sicuramente la ricerca spasmodica di ...ilmattino

Si prostituisce per ripagare un debito ma non ci riesce e perde la casa: due condanne - di Napoli, entrambi assistiti dall’avvocato Gian Luca Totani. Secondo l’accusa, la donna non è riuscita a onorare il debito contratto con i due imputati che hanno pensato bene, per questo, di ...ilmessaggero

Michela Bresciani, la prima donna italiana vaccinata contro il melanoma - Si chiama Michela Bresciani, ha 45 anni, è di Arco ed è la prima donna italiana vaccinata contro il melanoma. Una volta ogni tre settimane fa 800 km in treno verso sud, a Napoli, per curarsi: ...rainews