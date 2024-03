Napoli | Di Napoli | “L’aspetto fisico e mentale…”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Arturo Di, doppio ex di Inter e, è intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’. Di seguito alcune sue dichiarazioni: “Il match di ieri sera? Ilha fatto la partita che doveva fare e giocare oggi contro l’Inter per quello che ha dimostrato, credo sia un grandissimo risultato. C’è stata una buona reazione da parte della squadra partenopea.. Servono le vittorie oggi per fare qualcosa, ma bisogna prendere quanto di buono si è fatto a San Siro”., Calzona e… “Con Calzona ho visto cose interessanti, però credo chee mentale sono quelli che si vedono e si notano di più come pericolo. Il Bologna è lì e anche meritatamente nonostante il fatto che ...

