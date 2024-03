(Di lunedì 18 marzo 2024) Ile provincia nelrisente pesantemente della corsa avacanza e bed and breakfast:rincarati pr acquisti e affitti.

Maddaloni. È stato avviato, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’iter autorizzativo del progetto di Terna per il riassetto della rete elettrica nei comuni di Maddaloni, in ... (casertanotizie)

La Pasqua anticipata a fine marzo e i giorni festivi di primavera che non consentono una costruzione facile di ponti, uniti a un meteo piovoso e alla morsa dell’inflazione, disegnano una mappa ... (ildenaro)

Napoli Case nuove : Non si ferma all’alt , trovato con soldi , droga e documento contraffatto. Carabinieri arrestano 31enne I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per ... (puntomagazine)

Acerbi è Cavaliere della Repubblica, Mattarella gli revochi l'onorificenza - Ma la brutta situazione resta, così come l'insulto al difensore centrale brasiliano del Napoli. Se l'arbitro La Penna farà il suo dovere, Acerbi guarderà la partita da casa per diverse partite. In ...areanapoli

Napoli, case in vendita e affitto nel 2024: i prezzi quartiere per quartiere del mercato immobiliare - Il mercato Immobiliare a Napoli e provincia nel 2024 risente pesantemente della corsa a case vacanza e bed and breakfast: prezzi rincarati pr acquisti ...fanpage

Maschio Angioino per le donne: presentato il nuovo incontro dell'associazione Casa Fiorinda - Casa Fiorinda, la casa rifugio per donne vittime di violenza del Comune di Napoli, promuove il seminario «Dall'accoglienza in protezione alla costruzione ...ilmattino