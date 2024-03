Napoli | Calzona | “La squadra credo si sia ritrovata”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oltre all’orgoglio abbiamo messo qualità, siamo stati in partita fino all’ultimo e abbiamo concesso solo 10 minuti dall’Inter, ma non si può pensare di venire a Milano e non concedere niente. Abbiamo fatto un’ottima gara. Ci abbiamo provato fino all’ultimo, è stata dura perché l’Inter ti mette alle corde: hanno combinazioni nello stretto che ti fanno correre all’indietro, forse è mancata lucidità sotto porta. Ma lasi sia“. Lo ha detto il tecnico delFrancesco, intervistato da Dazn dopo la gara contro l’Inter. “Le vicissitudini di quest’anno hanno influito sulla crescita dei ragazzi, cambiare tre allenatori e venire da campionati stranieri non aiuta – ha proseguito -. Ma i ragazzi stanno crescendo, io sono contento e vedo una ...

